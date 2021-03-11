Калужская полиция проводит проверку после сообщений об издевательствах над ребенком в квартире

Жительница Козельска опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что в ее доме в ночь на 9 марта были слышны крики ребенка из квартиры соседей.

- Жители пытались помочь, вызывали полицию, полиция приехала, им не открыли, и она уехала, - говорится в публикации. - Ребенок полночи кричал: «Спасите! Помогите! Пожалуйста, не надо». На следующий день в 15 часов приехали органы (участковый, возможно, опека). Кровь на двери была (сейчас она уже стерта) и до мусорки по улице. В квартире полно детских вещей и принадлежностей для ухода.

В четверг, 11 марта, ситуацию прокомментировали в УМВД по Калужской области.

- В Козельском районе Калужской области сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия по факту возможного нарушения общественного порядка в одной из квартир районного центра, где проживает семья с одним несовершеннолетним ребенком, 2005 года рождения, - отметили в полиции. - Предварительно установлено, что 9 марта около 00.30 в дежурную часть поступило сообщение от граждан о том, что в соседней квартире слышны крики. На место происшествия через 13 минут прибыл участковый уполномоченный полиции. При этом в указанный период, в том числе при общении и опросе соседей сотрудником, нарушений общественного порядке не установлено.

Проверочные мероприятия с участием представителей других правоохранительных ведомств и заинтересованных служб продолжаются.