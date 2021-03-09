В Калуге спасли пса, вмерзшего в лед рядом с окружной дорогой

В понедельник, 8 марта, рядом с окружной дорогой в Калуге проезжавшая на автомобиле женщина заметила у дороги собаку.

- Нашли его люди на обочине дороги, вмерзшим в лед, - рассказала подробности руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Откапали, отвезли в клинику, стали искать передержку. Предлагают или не пойми что, или дорого. Мы забрали на передержку к себе домой, бесплатно. У парня травма позвоночника, но не критичная.

Задние лапы пса вмерзли в лед.

По словам Вероники, пес пока побудет у нее, так как хозяин может и не найтись.

По одной из версий, пса могла сбить машина, у него отказали задние ноги, и он сидел на месте, поэтому и оказался в ледяной ловушке.

Если бы не помощь неравнодушных калужан, животное бы погибло.