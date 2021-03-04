В Калуге судят водителя, сбившего трехлетнюю девочку на улице Тарутинской

В Калуге полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного на 40-летнего мужчину после ДТП на улице Тарутинской. Авария произошла в районе дома №196 у продуктового магазина 4 сентября 2020 года. Тогда автомобиль сбил трехлетнюю девочку, которая шла вместе с мамой. Ребенок получил тяжелые травмы.

- По версии следствия, водитель выехал на тротуар, где допустил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по тротуару вдоль дома, а также наезд на препятствие – стену дома, - сообщили в четверг, 4 марта, в УМВД по Калужской области. - После чего, осуществляя движение задним ходом, допустил столкновение с другим транспортным средством.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.