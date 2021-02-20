В Калуге пропавшего 11-летнего мальчика нашли в троллейбусе

Как мы уже сообщали, вечером 18 февраля в Калуге ушел из дома на улице Кирова 11-летний мальчик. Найти его удалось на следующие сутки. А в субботу, 20 февраля, управление Росгвардии по Калужской области рассказало, что обнаружить ребенка помогла сотрудница этого ведомства.

- Сотрудница Управления Росгвардии по Калужской области подполковник полиции Ирина Никифорова обратила внимание на ребенка, который ехал на общественном транспорте без сопровождения взрослых в ночное время, - отметили в управлении. - В ходе беседы с кондуктором выяснилось, что мальчик уже продолжительное время катается один. В разговоре с ребенком правоохранительница узнала, что он ушел из дома после ссоры с мамой. Несмотря на экстремально низкую температуру воздуха, мальчик вышел на остановке в районе спортивной школы «Юность». Выйдя из общественного транспорта следом за 11-летним мальчиком, Ирина Никифорова сообщила свои координаты в дежурную часть ведомства.

Мальчика согрели в прибывшей служебной машине, а потом передали родителям.

Отметим, что этот ребенок уходит из дома уже третий раз за последний месяц.

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