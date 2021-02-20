В Калужской области ищут 29-летнюю женщину из Клинцов

В городе Клинцы Брянской области 17 февраля пропала 29-летняя Елена КРИВОНОСОВА. Она может находиться в Калужской области, сообщает в субботу, 20 февраля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей:

Рост – 170 см,

Плотного телосложения,

Темно-русые волосы до плеч,

Голубые глаза,

Белый полушубок, синее платье, серые штаны, утепленные закрытые тапки, синяя шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.