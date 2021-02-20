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В Калужской области ищут 29-летнюю женщину из Клинцов
В городе Клинцы Брянской области 17 февраля пропала 29-летняя Елена КРИВОНОСОВА. Она может находиться в Калужской области, сообщает в субботу, 20 февраля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей:
- Рост – 170 см,
- Плотного телосложения,
- Темно-русые волосы до плеч,
- Голубые глаза,
- Белый полушубок, синее платье, серые штаны, утепленные закрытые тапки, синяя шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.