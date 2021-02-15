В Калуге два ДТП заблокировали движение на улице Московской

Около 10 утра в понедельник, 15 февраля, два ДТП практически одновременно произошли на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге. Фото очевидцы выложили в социальных сетях.

Две легковушки столкнулись в правой полосе, еще две – в левой.

Движение по Московской существенно затруднено.

Дорожная обстановка в районе мест ДТП.

Тем временем

Что творится на улицах Калуги в первый рабочий день после исторического снегопада. Наш фоторепортаж.