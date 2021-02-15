В Калужской области ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с фурой

Около 22:00 12 февраля на 25 километре дороги Калуга – Тула в Перемышльском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Форд Фокус» двигался в сторону Калуги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Вольво».

Различные травмы получили водитель «Форда» и три его пассажира, среди которых четырехлетний мальчик.

Фото с места ДТП.

Тем временем

Что творится на улицах Калуги в первый рабочий день после исторического снегопада. Наш фоторепортаж.