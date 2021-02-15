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В Калужской области ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с фурой
Около 22:00 12 февраля на 25 километре дороги Калуга – Тула в Перемышльском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 28-летний водитель «Форд Фокус» двигался в сторону Калуги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Вольво».
Различные травмы получили водитель «Форда» и три его пассажира, среди которых четырехлетний мальчик.
Фото с места ДТП.
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