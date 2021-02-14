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В Козельске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома

Сергей ПЕТРОВ , фото ВК "Калуга Лайф"
Опубликовано: 14.02.2021 10:04 1 523
В Козельске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома

В субботу, 14 февраля в соцсетях распространили фотографию рухнувшей крыши жилого дома в Козельске. Фото публикует группа «Калуга Лайф».

Однако как сообщает администрация Козельского района, ЧП произошло еще в пятницу, 12 февраля. Вот что там говорят по этому поводу:

- Вечером в результате поломки стропильной системы под тяжестью снежных навалов произошло обрушение кровли в доме №1 по ул. Чкалова в Козельске. Незамедлительно, после поступления сообщения на 112 на место происшествия выехали представители Управляющей компании Козельского района и зам. главы городской администрации В. Ю. Шулекин.

Было установлено, что угрозы жизни жильцам дома нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствовала. В результате происшествия никто не пострадал, имущественный ущерб жильцам не нанесён.

13.02.2021 проведены работы по очистке крыши от снега и уборке непригодных частей стропильной системы. Завезены необходимые материалы, ведутся работы по замене стропил и их укреплению.

Напомним, за два дня снегопада, это второе ЧП, связанное с обрушением крыши под тяжестью снега. Первое произошло в Людиново. Там под завалами погибли отец с сыном.

Сергей ПЕТРОВ , фото ВК "Калуга Лайф"
Опубликовано: 14.02.2021 10:04 1 523
Тэги: происшествие снег
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