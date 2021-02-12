В Калуге «Тойота» и «Мицубиси» столкнулись на улице Генерала Попова

Днем в пятницу, 12 февраля, ДТП произошло на улице Генерала попова в Калуге в районе перекрестка с улицей Академической.

Там столкнулись два легковых автомобиля – «Тойота» и «Мицубиси». ГУ МЧС по Калужской области сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

В течение последних суток в Калуге из-за сильного снегопада затруднено движение по всему городу. ГИБДД призывает автомобилистов пользоваться общественным транспортом.