В Калуге 20-летний водитель «Субару» сбил женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, 10 февраля на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге сбили пешехода. В четверг в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, примерно в 7:15 20-летний водитель «Субару Импреза» ехал со стороны улицы Плеханова и сбил 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

У пострадавшей пенсионерки зафиксированы различные травмы.

Еще одну женщину в этот день, напомним, сбили на улице Ленина.