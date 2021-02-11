В Калуге водитель «Шкоды» сбил 62-летнюю женщину на улице Ленина

Около 18:30 в среду, 10 февраля, на перекрестке улицы Ленина и переулка Старичкова в ДТП пострадала женщина. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 54-летний водитель «Шкоды Фабия» ехал по улице Ленина в сторону Старого Торга и не пропустил женщину, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора у дома №94.

Врачи оказали пострадавшей помощь и отпустили домой.

Тем временем

Из-за сильных снегопадов в Калуге 12-14 февраля может быть затруднено движение. Подробности.