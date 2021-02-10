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В Калуге водитель «Субару» сбил пешехода на улице Кирова
Около 7:15 в среду, 10 февраля, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Субару» двигался со стороны сквера Мира и сбил пешехода.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как сообщают очевидцы, утром 10 февраля в Калуге ДТП произошли на Северном, на улице Гагарина, а также на улице Королева.
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