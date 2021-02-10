В Калужской области водитель «Газели» пострадал в ДТП с машиной дорожной службы

Как мы уже рассказывали, утром 9 февраля в Перемышльском районе на дороге Калуга – Козельск столкнулись два грузовых автомобиля. В среду в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, около 10:00 47-летний водитель грузовой «Газели» двигался со стороны Перемышля в сторону Козельска, не соблюдал дистанцию и столкнулся с КамАЗом дорожной службы, который посыпал дорогу песком.

Различные травмы получил водитель «Газели». Врачи оказали помощь и отпустили его домой.

Как сообщает полиция, водитель фургона не соблюдал дистанцию.

Тем временем

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