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В Калужской области водитель «Газели» пострадал в ДТП с машиной дорожной службы
Как мы уже рассказывали, утром 9 февраля в Перемышльском районе на дороге Калуга – Козельск столкнулись два грузовых автомобиля. В среду в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.
По предварительным данным, около 10:00 47-летний водитель грузовой «Газели» двигался со стороны Перемышля в сторону Козельска, не соблюдал дистанцию и столкнулся с КамАЗом дорожной службы, который посыпал дорогу песком.
Различные травмы получил водитель «Газели». Врачи оказали помощь и отпустили его домой.
Как сообщает полиция, водитель фургона не соблюдал дистанцию.
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