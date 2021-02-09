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Люди пострадали в двух ДТП с грузовиками на дороге Калуга – Козельск

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.02.2021 15:51 1 1143
Люди пострадали в двух ДТП с грузовиками на дороге Калуга – Козельск

Во вторник, 9 февраля, на дороге Калуга – Козельск в Перемышльском районе произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП калуга козельск газель камаз 9 февраля 2021 год

Около 9:40 утра на 26 километре столкнулись «Газель» и КамАЗ дорожной службы, который посыпал проезжую часть песком. В этой аварии пострадал один человек.

дтп калуга козельск 9 февраля 2021 года уаз ман

дтп калуга козельск 9 февраля 2021 года уаз ман

От удара УАЗ перевернулся.

А в 11:50 на этой же дороге столкнулись и вылетели в кювет УАЗ и грузовик МАН. Пострадали как минимум двое, сообщает МЧС.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тем временем

Из-за снегопада в Калуге затруднено движение в центре города. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.02.2021 15:51 1 1143
Тэги: дтп происшествие мчс гибдд
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