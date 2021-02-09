Люди пострадали в двух ДТП с грузовиками на дороге Калуга – Козельск

Во вторник, 9 февраля, на дороге Калуга – Козельск в Перемышльском районе произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 9:40 утра на 26 километре столкнулись «Газель» и КамАЗ дорожной службы, который посыпал проезжую часть песком. В этой аварии пострадал один человек.

От удара УАЗ перевернулся.

А в 11:50 на этой же дороге столкнулись и вылетели в кювет УАЗ и грузовик МАН. Пострадали как минимум двое, сообщает МЧС.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тем временем

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