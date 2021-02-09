Снегопад в Калуге 9 февраля: пробки в центре, ДТП на Тульской

Очередной снегопад начался в Калуге днем во вторник, 9 февраля. Уборкой улиц занимаются 140 рабочих, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Городские службы уже встречают метель во всеоружии, - написал он в соцсетях. - Вывозят снег, очищают тротуары, пешеходные переходы и остановочные карманы, обрабатывают дороги пескосоляной смесью.

Из-за снегопада движение в центре Калуги затруднено. Медленно движется поток на улицах Кирова, Московской, Ленина, Жукова, Кутузова, Московской площади. ДТП с участием двух легковушек произошло на перекрестке улиц Тульской и Горького.

ДТП на перекрестке улиц Тульской и Горького в Калуге,

Дорожная обстановка в Калуге на 15:20 9 февраля.

Высота снежного покрова в Калуге уже составляет около 35 сантиметров. При этом в конце недели синоптики прогнозируют новые сильные снегопады в Калужской области.

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