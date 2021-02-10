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В Калуге подожгли припаркованный «Порше Кайен»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 10.02.2021 10:42 0 1099
В Калуге подожгли припаркованный «Порше Кайен»

В ночь на среду, 10 февраля, на улице Молодежной в Калуге сгорел автомобиль «Порше Кайен». Подробности нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, припаркованную машину кто-то поджег.

Огнем уничтожены все сгораемые конструкции салона.

Никто из людей не пострадал. Также не получили повреждений другие авто.

Пожар калуга подожгли порше кайен 10.02.2021

Салон автомобиля выгорел полностью.

Тем временем

Опубликовано видео смертельного ДТП с УАЗом и грузовиком под Калугой. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 10.02.2021 10:42 0 1099
Тэги: происшествие пожар
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