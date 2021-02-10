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В Калуге подожгли припаркованный «Порше Кайен»
В ночь на среду, 10 февраля, на улице Молодежной в Калуге сгорел автомобиль «Порше Кайен». Подробности нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, припаркованную машину кто-то поджег.
Огнем уничтожены все сгораемые конструкции салона.
Никто из людей не пострадал. Также не получили повреждений другие авто.
Салон автомобиля выгорел полностью.
Тем временем
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