В Калуге подожгли припаркованный «Порше Кайен»

В ночь на среду, 10 февраля, на улице Молодежной в Калуге сгорел автомобиль «Порше Кайен». Подробности нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, припаркованную машину кто-то поджег.

Огнем уничтожены все сгораемые конструкции салона.

Никто из людей не пострадал. Также не получили повреждений другие авто.

Салон автомобиля выгорел полностью.

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