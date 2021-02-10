Опубликовано видео смертельного ДТП с УАЗом и грузовиком под Калугой

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 9 февраля, на дороге Калуга – Козельск в Перемышльском районе столкнулись УАЗ и МАН. Погиб 54-летний пассажир УАЗа.

Позже появилась запись с камеры видеонаблюдения, устанловленной за заправке. Видео опубликовали в группе «Калуга за рулем».

Напомним, по предварительным данным УГИБДД по Калужской области, около 11:50 28-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом двигался со стороны Перемышля в сторону Козельска и допустил столкновение с автомобилем УАЗ, водитель которого начал поворачивать на заправку. От удара УАЗ отбросило в столб. 54-летний пассажир этой машины выпал из кабины, и его придавило опорой ЛЭП. Через некоторое время мужчина скончался.

В больницу с различными травмами попал второй пассажир УАЗа – 53-летний мужчина.

Водитель УАЗа поворачивал налево на заправку.