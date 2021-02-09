Водитель «Рено» пострадал в ДТП на улице Железняки в Калуге

Как мы уже рассказывали, днем в понедельник, 8 февраля, на улице Железняки в Калуге произошло ДТП с участием «Рено Логан» и «Киа Спектра». Во вторник в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, около 15:30 21-летний водитель «Киа» двигался в сторону улицы Гурьянова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с «Рено».

Различные травмы получил 48-летний водитель «Логана».

Тем временем

Люди пострадали в двух ДТП с грузовиками на дороге Калуга – Козельск. Подробности.