В Калужской области возбудили уголовное дело после инцидента с ребенком на мотокроссе

Как мы уже рассказывали, в субботу, 30 января, во время зимнего мотокросса в Обнинске пострадал восьмилетний участник соревнований. Во вторник, 9 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки.

- При преодолении трамплина несовершеннолетний участник соревнований потерял равновесие, упал с мотоцикла, - отмечают в ведомстве. - Ребенок не успел вовремя покинуть опасный участок трассы, и на него совершил наезд другой участник соревнований, двигавшийся за ним следом и не заметивший знаки флаг-маршала о наличии препятствия для движения. В результате столкновения несовершеннолетнему участнику соревнований был причинен тяжкий вред здоровью.

Проверка прокуратуры установила нарушения в обеспечении безопасности проведения спортивного мероприятия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2

ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Максимальное наказание по ней – до шести лет лишения свободы.

Напомним, в социальных сетях публиковали видео этого инцидента с детьми.