Под Калугой рекламный баннер стал причиной ДТП на федеральной трассе

Женщина пострадала в ДТП на трассе М3 «Украина» в ночь на 6 февраля. Подробности сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

На 169 километре трассы, недалеко от поворота на Калугу, 45-летняя женщина за рулем «Тойоты» наехала на рекламный баннер, который лежал на проезжей части. Автомобиль занесло, и он врезался в металлическое дорожное ограждение.

У автомобилистки зафиксированы различные травмы.

Тем временем

В Калуге восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с тремя автомобилями. Подробности.