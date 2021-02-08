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Под Калугой рекламный баннер стал причиной ДТП на федеральной трассе
Женщина пострадала в ДТП на трассе М3 «Украина» в ночь на 6 февраля. Подробности сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.
На 169 километре трассы, недалеко от поворота на Калугу, 45-летняя женщина за рулем «Тойоты» наехала на рекламный баннер, который лежал на проезжей части. Автомобиль занесло, и он врезался в металлическое дорожное ограждение.
У автомобилистки зафиксированы различные травмы.
Тем временем
В Калуге восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с тремя автомобилями. Подробности.