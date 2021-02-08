В Калуге восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с тремя автомобилями

На улице Курсантов в Калуге в ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Авария произошла около 16:55 в субботу, 6 февраля, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Рено Сандеро» двигался в сторону села Воскресенское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис». После этого «Рено» наехал на припаркованный автомобиль «Мицубиси Аутлендер».

Различные травмы получила восьмилетняя девочка, находившаяся в «Солярисе».