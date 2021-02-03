В Обнинске мужчина убил собаку на глазах у ребенка

В Обнинске в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Об этом инциденте в среду, 3 февраля, сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, мужчина из окна своей квартиры на пятом этаже выбросил собаку. Животное скончалось.

- При этом очевидцем произошедшего стал малолетний ребенок, проходивший в это время недалеко от дома, - подчеркивают в полиции. - Взрослые граждане, находившиеся поблизости, незамедлительно сообщили о происшествии.

Расследование сейчас продолжается.