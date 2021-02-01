Пострадавшего на мотокроссе в Обнинске ребенка перевезли в московскую больницу

Как мы уже рассказывали, в субботу, 30 января, во время зимнего мотокросса в Обнинске пострадал восьмилетний участник соревнований. Позже в сообществе «Обнинск Телепроект» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео этого инцидента.

Пострадавший ребенок упал со своего мотоцикла, не успел уйти с трека и попал под колеса следующего участника. На записи видно, что маршалы размахивали желтыми флагами, что должно было предупредить всех участников об опасности, однако наезда не удалось избежать.

В понедельник, 1 февраля, в администрации Обнинска сообщили, что ребенок проходит лечение.

- Ребенок 8 лет получил травмы, не угрожающие его жизни. На месте дежурила бригада скорой помощи. Пациент был экстренно доставлен в обнинскую Клиническую больницу №8, где специалисты провели все необходимые обследования. Затем ребенка перевезли по желанию родных в Москву. В данный момент угрозы жизни нет.

Напомним, проверку по поручению прокурора Калужской области проводит прокуратура Обнинска.