В Калужской области 19-летнего водителя обвиняют в гибели двух девушек в ДТП

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили в октябре 2020 года после смертельного ДТП на дороге между трассой М3 «Украина» и поселком Думиничи. Как мы уже рассказывали, автомобиль «Лада» на опасном повороте вылетел в кювет. Погибли девушки 15 и 17 лет, еще два пассажира получили тяжелые травмы, сообщает 27 января прокуратура Калужской области.

По версии следствия, за рулем «Лады» находился пьяный 19-летний водитель. Он перевозил четырех пассажиров, трое из которых были несовершеннолетними. Никто в машине не пристегнулся ремнями безопасности.

По статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.