В Калуге две девочки попали в больницу после ДТП на Тульском шоссе

У «Мазды» смята задняя часть.

Мы уже рассказывали о ДТП на Тульском шоссе в Калуге, где вечером 16 января столкнулись «Мерседес» и «Мазда». А в понедельник в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, около 20:30 на регулируемом перекрестке Тульского шоссе и улицы Академической 44-летний водитель внедорожника «Мерседес GL350», двигавшийся по Тульскому шоссе со стороны улицы Генерала Попова, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент 46-летний водитель «Мазды 3» на зеленый поворачивал с Академической направо на Тульское шоссе.

В результате удара у «Мазды» смялась вся задняя часть. Различные травмы получили две девочки, ехавшие в этом автомобиле. Им 10 и 11 лет. По информации ГИБДД, дети госпитализированы в областную больницу в Анненках. Одна из них - в реанимации.

Тем временем

В Калужской области четыре человека пострадали в массовом ДТП. Подробности.