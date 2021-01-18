В Калужской области четыре человека пострадали в массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, в субботу, 16 января, массовое ДТП произошло в Боровском районе Калужской области на дороге между Боровском и Малоярославцем. В понедельник региональное управление ГИБДД сообщило подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался со стороны Малоярославца и не выбрал безопасный скоростной режим. Машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Ладу Приору». После этого «Тойоту» развернуло, и авто протаранило «Киа Рио».

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель «Тойоты», 41-летний водитель «Лады», 40-летняя пассажирка «Тойоты» и 20-летняя пассажирка «Лады». Мужчин госпитализировали, женщины отпущены домой.

Фото с места ДТП.

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