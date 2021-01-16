В Калужской области три автомобиля разбились в массовом ДТП

Около 14:30 в субботу, 16 января, на дороге Малоярославец – Боровск в Боровском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На 15 километре этой дороги столкнулись «Киа Рио», «Тойота Королла» и «Лада Приора».

По информации спасателей, пострадали как минимум два человека. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП в Боровском районе 16 января 2021 года.

Тем временем

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