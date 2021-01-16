Аварийные итоги: в Калужской области в 2020 году снизилось число ДТП, но увеличилась смертность

Каждый день новостные ленты калужских пабликов наполняются сообщениями о новых авариях на улицах и трассах региона. ДТП с пострадавшими и погибшими, происшествия с участием пьяных водителей, сбитые пешеходы – событий со знаком минус на дорогах много. Но если взять 2020 год в целом, то количество ДТП в Калужской области уменьшилось. Именно такой вывод следует из статистики ГИБДД по Калужской области за прошедший год, которую они предоставили нашему изданию. Видимо, сыграла свою роль пандемия, из-за которой в период самоизоляции на дорогах было машин, как на заре советского автопрома.

Всего за 12 месяцев произошло чуть больше 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 1565 человек. Это почти на 16 процентов ниже чем в 2019 году. Тогда пострадали 1816 человек.

Всего на дорогах Калужской области за 12 месяцев погибли 167 человек. Этот показатель выше чем в 2019 году. Тогда на дорогах умерли 163 человека. При этом увеличение произошло за счет погибших водителей, а вот пешеходы стали гибнуть реже. Дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 79 водителей (61 человек в 2019 году) и 46 пешеходов (51). Также уменьшилось число погибших пассажиров автомобилей – 40 (42).

В прошлом году более чем в два раза уменьшилось число опрокидываний. За 12 месяцев всего зафиксировано 59 подобных происшествий. Водители также стали реже сбивать пешехово – зарегистрировано 319 таких аварий.

Пандемия в 2020 году повлияла практически на все жизненные процессы. Есть, правда, исключения. Никак калужские автолюбители не могут отучиться врезаться в машины, которые стоят на обочине дороги и никого не трогают. 30 подобных ДТП произошло в 2020 году.

В темное время суток калужские водители стараются ездить аккуратнее, чем днем. От того и количество дорожно-транспортных происшествий разнится вдвое. Плюс к этому днем, конечно, на улицах намного больше машин.

На четверть снизилось количество ДТП с участием пьяных водителей – 119. Но, несмотря на это уменьшение, число жертв в авариях по их вине выросло - погибло 53 человека.

Резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием неисправных автомобилей. В 2020 году такие ДТП случались 77 раз. В них погибли 12 и ранены 100 человек.

В масштабах страны привычки российских автолюбителей не очень-то изменились. Как сообщает "Российская газета", 49% жителей РФ использовали личный автомобиль в 2020 году так же часто, как в 2019-м. Количество тех, кто стал использовать автомобиль реже (22%), уравновешивается количеством тех, кто стал использовать его чаще (28%).

На трассах в Калужской области в 2020 году произошло немало страшных аварий

Может быть, и поэтому в 2021 году многие планируют обновить личный автомобиль: 35% россиян отметили, что обдумывают покупку новой машины, 22% респондентов при этом собираются продать свой автомобиль. Еще 25% опрошенных планируют в 2021 году купить новое дополнительное оснащение для автомобиля.

Аварийность на дорогах Калужской области в 2021 году может снизиться. В том числе благодаря ряду важных нововведений в правилах движения. Среди них есть как новые штрафы, так и измененная процедура прохождения техосмотра.

В ДТП на территории Калужской области в 2020 году пострадали 1565 человек

Самое незначительное изменение коснулась автомобильных аптечек. С 1 января этого года начал действовать приказ Минздрава России. В соответствии с ним скорректирован их состав. Аптечка должна в обязательном порядке включать несколько видов бинтов и марлевые пакеты, а помимо этого - одноразовые медицинские маски. Правда, и старые аптечки пока разрешено использовать, если позволяет их срок годности. Это послабление действует до 31 января 2024 года.

С 10 января автовладельцев начали автоматически штрафовать, если они игнорируют оплату проезда по платным автотрассам. Собственники легковых автомобилей за данное нарушение вынуждены будут платить штраф на сумму в полторы тысячи рублей. При этом для водителей грузовых авто, а также пассажирских автобусов, штраф составит 5 000 руб.



В первый весенний месяц в российских регионах появится новый дорожный знак 6.22. Он будет обозначать установленные автоматические камеры. Размещать его будут на удалении в 300 метров от зоны, где начинается фиксация нарушений с помощью соответствующих устройств.

Также с 1 марта вступят в силу измененные правила техосмотра. Диагностические карты теперь будут иметь только электронный вид. На каждом пункте техобслуживания необходимо производить обязательную фотосъемку машин.

С 1 апреля в ходе экзамена на водительские права не понадобится сдавать вождение на «площадках». Навыки управления транспортным средством станут проверять в рамках городских автодорог.

В начале мая те, кто хочет продать или купить машину, смогут выполнить регистрацию договора на сайте «Госуслуг». Правда, для этого потребуется электронная подпись.

Кроме того, с июля текущего года вводится штраф в размере 500 рублей для водителей, которые решили проехать под знак 5.35 (запрет проезда на автомобилях, чем экологический класс ниже указанного на знаке), при этом в документах на автомобиль нет данных об экологическом классе технического средства.