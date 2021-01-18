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В Калуге водитель «Мерседеса» отказался от освидетельствования после ДТП с детьми на Тульском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 18.01.2021 17:47 4 546
В Калуге водитель «Мерседеса» отказался от освидетельствования после ДТП с детьми на Тульском шоссе

У «Мазды» смята задняя часть.

Мы уже рассказывали о ДТП на Тульском шоссе в Калуге, где вечером 16 января столкнулись «Мерседес» и «Мазда». А в понедельник в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности. По предварительным данным, около 20:30 на регулируемом перекрестке Тульского шоссе и улицы Академической 44-летний водитель внедорожника «Мерседес GL350», двигавшийся по Тульскому шоссе со стороны улицы Генерала Попова, выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент 46-летний водитель «Мазды 3» на зеленый поворачивал с Академической направо на Тульское шоссе.

В результате удара у «Мазды» смялась вся задняя часть. Различные травмы получили две девочки, ехавшие в этом автомобиле. Им 10 и 11 лет. По информации ГИБДД, дети госпитализированы в областную больницу в Анненках. Одна из них - в реанимации.

Позже в понедельник информацию об этой аварии опубликовала прокуратура Калужской области. По информации ведомства, телесные повреждения девочек могут квалифицироваться как тяжкий вред здоровью.

- Водитель автомобиля Мерседес отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте совершения ДТП, - подчеркнули в прокуратуре. - Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 18.01.2021 17:47 4 546
Тэги: происшествие дтп дети
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