В Калуге двойное ДТП остановило движение в районе Синих мостов

Днем в четверг, 14 января, в Калуге затруднено движение в районе Синих мостов. Как сообщают очевидцы, причиной этому стало двойное ДТП.

По предварительным данным, первое столкновение произошло в районе светофора на пересечении улиц Тарутинской и Зерновой. А потом в эти машины еще въехал учебный автомобиль одной из автошкол.

Точные обстоятельства устанавливаются.

Движение затруднено по Тарутинской в сторону центра, а также по Зерновой в сторону Тарутинской.

Ранее ГИБДД предупреждала калужан о тяжелых дорожных условиях из-за снегопада. Водителей просят воздержаться от поездок.