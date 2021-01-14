В Калуге ГИБДД просит не выезжать на дороги из-за снегопада

В ночь на 14 января на Калугу обрушилась сильная метель. Что творится на улицах города, смотрите в нашем фоторепортаже. А городской отделение ГИБДД предупреждает водителей о сложной обстановке на дорогах.

- Согласно информации гидрометеоцентра, 14 января на территории Калужской области ожидается значительное выпадение осадков в виде снега, - предупреждают в полиции. - Учитывая такие погодные условия, городская Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, особое внимание обращать на пешеходов, находящихся вблизи проезжих частей дорог и на дорогах.

В ГИБДД отмечают, что при отсутствии острой необходимости лучше воздержаться от поездок.

- Пешеходы должны помнить, что выпадение осадков ухудшает видимость и затрудняет дорожное движение, - напоминают в дорожной полиции. - Тормозной путь автомобиля на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. В сложной ситуации водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому не рискуйте, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, посмотрев по сторонам и убедившись, что водители транспортных средств уступают вам дорогу. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам в городской черте рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям. Особенно важно использовать светоотражающие элементы на одежде ваших детей.