В Калуге водитель и пассажир «Рено» погибли в ДТП с грузовиком на улице Зерновой

Около 19:35 в среду, 13 января, смертельное ДТП произошло на улице Зерновой в Калуге в районе поликлиники №8.

- По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и грузовика «МАН», - сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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