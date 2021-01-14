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В Калуге водитель и пассажир «Рено» погибли в ДТП с грузовиком на улице Зерновой

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 14.01.2021 07:55 3 2764
В Калуге водитель и пассажир «Рено» погибли в ДТП с грузовиком на улице Зерновой

Около 19:35 в среду, 13 января, смертельное ДТП произошло на улице Зерновой в Калуге в районе поликлиники №8.

- По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и грузовика «МАН», - сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области. - В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Рено Логан».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП Калуга Зерновая Рено ман

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 14.01.2021 07:55 3 2764
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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