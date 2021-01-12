Утонувший в Людиново рыбак плавал под водой

Как мы уже рассказывали, 11 января в Людиново водолазы обнаружили тело утонувшего рыбака. Во вторник в калужском региональном управлении Следственного комитета KP40 рассказали подробности.

- 10 января 43-летний житель Людинова направился на озеро Нижнее заниматься подледной ловлей рыбы, - отмечают в СК. - Вечером мужчина не вернулся домой, и родственники сообщили о его исчезновении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка. Тело мужчины обнаружено в том же водоеме водолазами МЧС 11 января. Погибший находился в специальной одежде, маске и ластах, при нем обнаружен пистолет для подводной охоты.

Следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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