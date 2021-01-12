В Калужской области утонул рыбак

В понедельник, 11 января, в Людиново водолазы поисково-спасательного отряда достали из озера Нижнего тело мужчины, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

- Тело передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - заявили в МЧС.

Жители Людиново в соцсетях сообщают, что погибший занимался подводной рыбалкой в гидрокостюме, но без кислородного баллона. Он пропал 9 января.

UPD. Следственный комитет рассказал нам подробности. Погибшему было 43 года. Он плавал под водой.