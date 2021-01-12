В Калуге мужчина с ножом напал на женщину

На одной из улиц Калуги мужчина напал на проходившую мимо женщину. Сообщает во вторник, 12 января, УМВД по Калужской области.

- Потерпевшая пояснила, что незнакомец неожиданно подошел к ней со спины, после чего, развернув ее, потребовал деньги, - отмечают в полиции. - В этот момент женщина увидела у него в руке предмет, похожий на нож. Продолжая высказывать свои требования, мужчина приставил орудие в область подреберья калужанке. Испугавшись, женщина достала из кошелька имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 3 тысячи рублей и отдала нападавшему, который после этого скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемого задержали. Он из Калуги, мужчине 40 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.