Массовое ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области попало на видео

Как мы уже рассказывали, около 15:50 в субботу, 9 января, во время снегопада на 226 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе произошло массовое ДТП. ГУ МЧС по Калужской области сообщало, что недалеко от деревни Слаутино столкнулись легковой автомобиль «Тойота», а также две фуры «МАН».

Момент столкновения фур попал на запись видеорегистратора. Ролик выложили в сообществе «Русские дороги».

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при обгоне не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и столкнулся со встречной фурой. От удара большегруз вылетел на встречную и столкнулся с другой фурой.

Водители фур попали в больницу. Также травмы получили женщина и ребенок из «Тойоты».

В машину водителя с регистратором врезалась следовавшая следом легковушка. В этих машинах никто не пострадал.