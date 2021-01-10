В Калужской области ДТП с легковушкой и двумя фурами перекрыло Киевскую трассу

Около 15:50 в субботу, 9 января, во время снегопада на 226 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе произошло массовое ДТП.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, недалеко от деревни Слаутино столкнулись легковой автомобиль «Тойота», а также две фуры «МАН».

Спасатели уточняют, что в ДТП пострадали как минимум два человека.

У «Тойоты» разбита задняя часть.

Место ДТП другие водители объезжали по полю.

Очевидцы в соцсетях пишут, что водитель легкового автомобиля пытался обогнать две фуры, но не успел завершить маневр. Также есть информация, что в «Тойоте» ехали двое детей.

- При нас на скорой увозили людей, но дети, говорят, не пострадали, - рассказал один из тех, кто был на месте аварии. - Мы объезжали весь этот ужас через поле, благо, дорожка была проторенной.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.