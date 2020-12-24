В Калужской области «Тойота» перевернулась после столкновения с «Хендаем»

Наш читатель прислал видео с места ДТП.

Около 7:50 утра в четверг, 24 декабря, в деревне Новое Казачье Козельского района столкнулись две иномарки – «Хендай» и «Тойота», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Судя по опубликованным фото, «Тойота» вылетела в кювет и перевернулась. Второй автомобиль остался на проезжей части.

По информации МЧС, в этом ДТП пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства устанавливаются.

За рулем «Тойоты», вероятно, находился молодой водитель. На стекло автомобиля приклеен соответствующий знак.

Фото с места ДТП.

Тем временем

Стали известны причины массового ДТП на окружной дороге в Калуге. Подробности.