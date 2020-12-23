Под Калугой три человека пострадали в столкновении «Вольво» и «Газели»

Как мы уже рассказывали, во вторник, 22 декабря, на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе произошло ДТП с участием легкового «Вольво» и «Газели» дорожной службы. В среду в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, на 176 километре трассы 40-летний водитель «Вольво» двигался со стороны Калуги, не выбрал дистанцию и врезался в ехавшую впереди «Газель».

Различные травмы получили сам водитель легковушки, его 64-летняя пассажирка, а также 40-летний водитель «Газели». Женщину госпитализировали.

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