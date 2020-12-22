В Калужской области три человека пострадали в ДТП с автомобилем дорожной службы

Около 9:30 утра во вторник, 22 декабря, на 175 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе Калужской области произошло ДТП.

По предварительным данным, недалеко от поворота на Калугу водитель легкового автомобиля «Вольво» врезался в «Газель» дорожной службы.

По информации оперативных служб, различные травмы получили водитель легковушки, его пассажир, а также один из дорожных рабочих.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.