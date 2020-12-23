В Калужской области водитель «Лады» сбил всадника на лошади
Около 20:15 во вторник, 22 декабря, в Жуковском районе ДТП произошло на 13 километре дороги Белоусово – Высокиничи - Серпухов.
По предварительной информации, 54-летний водитель «Лады» двигался со стороны Белоусово в сторону поселка Восход и сбил лошадь, верхом на которой ехал 36-летний мужчина.
С различными травмами скорая помощь увезла в больницу Жукова всадника. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
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