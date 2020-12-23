В Калуге трехлетний мальчик пострадал в ДТП на улице Московской

Около 11 утра во вторник, 22 декабря, на перекрестке улиц Московской и Кубяка в Калуге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля УАЗ ехал по Московской со стороны Азаровской и при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Гранта». За рулем этой машины находилась 36-летняя женщина.

Различные травмы получила женщина и находившийся с ней в автомобиле трехлетний мальчик. Их отвезли в Анненки. Врачи оказали пострадавшим помощь и отпустили их домой.

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