В ГИБДД назвали виновника ДТП с «Рено» и «Тойотой» на улице Кирова

Около 21:45 в субботу, 19 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Логан». От удара обе машины вылетели на тротуар. В понедельник УГИБДД по Калужской области сообщило подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Рено» двигался по улице Кирова со стороны сквера Мира и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. 34-летний мужчина на «Тойоте» в этот момент ехал по Рылеева со стороны улицы Суворова.

Водителя «Рено» отвезли в областную больницу в Анненки. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.