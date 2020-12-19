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В Калуге две машины вылетели на тротуар после ДТП на улице Кирова

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.12.2020 23:43 0 633
В Калуге две машины вылетели на тротуар после ДТП на улице Кирова

Вечером в субботу, 19 декабря, жесткое ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге.

По предварительным данным, около 21:45 там столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Логан».

От удара обе машины оказались на тротуаре у дома №22/45: «Тойота» остановилась ближе к Кирова, «Рено» пролетел чуть дальше в сторону бывшего рынка.

У обеих машин разбита передняя часть.

ДТП Калуга Кирова

Фото с места ДТП на улице Кирова 19 декабря 2020 года.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. По всей видимости, на перекрестке один из водителей не уступил дорогу другому. Вероятно, позже появятся записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Калуга ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.12.2020 23:43 0 633
Тэги: дтп происшествие мчс
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