В Калуге две машины вылетели на тротуар после ДТП на улице Кирова

Вечером в субботу, 19 декабря, жесткое ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге.

По предварительным данным, около 21:45 там столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Рено Логан».

От удара обе машины оказались на тротуаре у дома №22/45: «Тойота» остановилась ближе к Кирова, «Рено» пролетел чуть дальше в сторону бывшего рынка.

У обеих машин разбита передняя часть.

Фото с места ДТП на улице Кирова 19 декабря 2020 года.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. По всей видимости, на перекрестке один из водителей не уступил дорогу другому. Вероятно, позже появятся записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Калуга ДТП.