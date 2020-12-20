В Калуге две легковушки разбились на улице Московской

В ночь на воскресенье, 20 декабря, ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Суворова в Калуге. Около 00:45 там столкнулись «Опель Астра» и «Шкода Октавия», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели рассказали как минимум о двоих пострадавших. Точные обстоятельства ДТП уточняются.

Предположительно, в этот момент светофоры уже были отключены, и один из водителей не уступил дорогу.

Фото с места ДТП.

Ранее, напомним, два автомобиля столкнулись и вылетели на тротуар на улице Кирова в Калуге.