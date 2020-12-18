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Следственный комитет проводит проверку после недомогания детей в обнинской школе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2020 10:23 4 595
Следственный комитет проводит проверку после недомогания детей в обнинской школе

Как мы уже рассказывали, 17 декабря в Обнинске ученики начальных классов школы №3 почувствовали недомогание после завтрака. К проверке по данному факту подключился Следственный комитет.

- По предварительным данным, 17 декабря 2020 года в утреннее время несколько учащихся после завтрака в школьной столовой почувствовали недомогание, - отмечают в СК. - По имеющейся информации, за медицинской помощью никто не обращался. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем

Правительство Калужской области опровергло введение новых ограничений из-за коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2020 10:23 4 595
Тэги: происшествие дети школа следственный комитет
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