Следственный комитет проводит проверку после недомогания детей в обнинской школе

Как мы уже рассказывали, 17 декабря в Обнинске ученики начальных классов школы №3 почувствовали недомогание после завтрака. К проверке по данному факту подключился Следственный комитет.

- По предварительным данным, 17 декабря 2020 года в утреннее время несколько учащихся после завтрака в школьной столовой почувствовали недомогание, - отмечают в СК. - По имеющейся информации, за медицинской помощью никто не обращался. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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