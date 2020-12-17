В Обнинске детей начало рвать после завтрака в школьной столовой

Около 11:00 в четверг, 17 декабря, в школе №3 Обнинска некоторых детей младших классов начало рвать после завтрака, сообщает администрация города. Проверку проводят различные ведомства.

Как отмечают в администрации наукограда, детей осмотрел медработник в школе. Директор уведомил о случившемся родителей. Также информация передана главному санитарному врачу города. Расследование проводят специалисты Роспотребнадзора.

Свою проверку начала также прокуратура Калужской области.

- По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.