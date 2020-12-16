В Калужской области вынесли приговор за сбитого насмерть скутериста

В Калужской области на днях вынесен приговор 47-летнему мужчине, которого признали виновным с смертельном ДТП, которое произошло в апреле 2019 года на дороге Людиново – Жиздра. Об этом в среду, 16 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Следствие и суд установили, что виновник за рулем микроавтобуса «Фольксваген» не соблюдал дистанцию и «догнал» скутериста.

От полученных травм водитель скутера «Рейсер» скончался на месте ДТП.

Автомобилиста отправили в колонию-поселение на три с половиной года.