Водитель скутера погиб в аварии

Около 7:25 утра в понедельник, 22 апреля, на дороге между Людиново и Жиздрой в районе деревни Войлово произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 46-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» ехал в сторону Жиздры, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в скутер Racer.

Водитель скутера погиб в этом ДТП.

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