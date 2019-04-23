Водитель скутера погиб в аварии

Около 7:25 утра в понедельник, 22 апреля, на дороге между Людиново и Жиздрой в районе деревни Войлово произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 46-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» ехал в сторону Жиздры, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в скутер Racer.
Водитель скутера погиб в этом ДТП.
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