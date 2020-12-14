В Калужской области электрик погиб от удара током

В Тарусском районе Калужской области от удара током погиб 31-летний электрик, сообщает в понедельник, 14 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, 8 декабря бригада осуществляла работы по установке новой линии электропередач в селе Волковское Тарусского района, - отмечают в СК. - При производстве работ на вышке 31-летний электрик был поражен электрическим током и скончался на месте.

Следователи назначили судебно-медицинское исследование, опросили родственников погибшего и сотрудников организации. Проверка сейчас продолжается.

Фото СК с места трагедии.

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